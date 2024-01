BBB 24: Nizam não disfarça e escancara frustração com repercussão do reality

A entrevista do ex-BBB Nizam com Thais Fersoza e Ed Gama continua rendendo nas redes sociais nesta segunda-feira (22). Um dos trechos que está repercutindo é o momento em que o brother vê quantos seguidores ganhou durante a sua participação no "BBB 24".

"Vamos ver com quantos seguidores você está agora na sua rede", iniciou a esposa do Michel Teló. Enquanto o Ed Gama comenta: "178 mil e esse número ainda vai crescer. Agora você tem uma rotina cheia de ex-BBB", pontuou o apresentador. No entanto, a expressão de Nizam de decepcionado viralizou na internet.

Em seguida, o ex-BBB questiona quantos seguidores o Lucas Pizane, que deixou o "BBB 24" antes dele, ganhou e os apresentadores fingem não saber. Ao continuar vendo a tela com o seu perfil no Instagram, Nizam começa a chorar.

Na web, os internautas não perderam tempo e fizeram o ex-participante de chacota. "Eu adorei que ele logo quis comparar com o total do Pizane. Esse aí, só engana quem quer ser enganado", afirmou um seguidor. Outra pessoa relembrou o sonho dele: "Ele falou quando entrou que o sonho dele é ser famoso, acho que por isso a reação. Ele estava esperando mais e agora faz sentido ter ficado tão mal com aquele negócio da Vanessa, era a chance de ter fama", pontuou uma telespectadora.

Vale lembrar que, Nizam deixou a casa do Big Brother Brasil, neste domingo (21), com 17,14% da média dos votos para ficar. E como de costume, participou do bate-papo com os apresentadores Thaís Fersoza e Ed Gama. No entanto, depois de expor as falas machistas do participante, a esposa do Michel Teló tomou uma invertida ao vivo pela irmã dele, Hanna.

Logo depois que a irmã de Nizam entrou por uma chamada de vídeo para prestar apoio, ela ressaltou que da mesma forma que Thaís Fersoza apontou os erros do brother dentro do reality, a apresentadora acabou fazendo o mesmo ao fazer uma brincadeira com um 'tique' do rapaz. "Ela tirou sarro do seu tique. Onde isso faz ela melhor do que você", disparou Hanna.

Se vocês ligarem o Globoplay agora vão ver o nizam chorando desolado porque descobriu que ganhou só 178 mil seguidores KKKKKKKKKKKKKKKKKKK#BBB24 #bigbrother2024 #BBB #BatePapoBBB pic.twitter.com/KWPlWnvHGr — tata ???? (@tattaa00) January 22, 2024