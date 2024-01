Mãe de terceiro filho do Neymar tem identidade revelada

Após a notícia de que uma modelo brasileira estaria gravida do terceiro filho do jogador Neymar, agora foi a vez de vir à tona o nome de moça e detalhes de como ela vive. Segundo o portal LeoDias, a modelo em questão se chama Kimberlly, e mora em São Paulo.

Ainda de acordo com a publicação, a gravidez teria sido confirmada por familiares do craque, mesmo após a assessoria dele ter negado que um possível novo herdeiro estaria a caminho. Neymar Jr já estaria ciente da gestação e deve realizar um teste de DNA assim que o bebê nascer.

As informações divulgadas apontam que, apesar da gestação surpresa, o clima entre Kimberlly, Neymar e a família dele está bem amistoso. Quem parece não ter recebido bem a novidade foi a Bruna Biancardi, ex-noiva do jogador e mãe da segunda filha dele, a caçula Mavie, que nasceu em outubro do ano passado.

Após a primeira notícia sobre a gestação de Kimberlly, quando a identidade da modelo ainda sequer havia sido revelada, Bruna Biancardi deixou de seguir o jogador nas redes sociais. Depois, ainda compartilhou algumas indiretas nos stories do Instagram.

Quem é Kimberlly?

Segundo informações, a modelo costuma ser reservada. Nas redes sociais, coleciona mais de 189 mil seguidores, mas possui poucas fotos. A conta da modelo foi reaberta recentemente, já que após a notícia da gravidez vazar, ele se desesperou e longo trancou o perfil para visualização de novos seguidores.

Além disso, ela costuma estar envolvida em ações sociais, como o projeto Gaia, que ajuda pessoas carentes e moradores de rua com doação de comida e roupas. A idade de Kim, no entanto, ainda segue sendo um mistério.