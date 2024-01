BBB 24: Equipe de Davi ameaça Wanessa Camargo: "não ficará impune"

Com a repercussão de que Yasmin Brunet e Wanessa Camargo tiveram falas e atitudes racistas contra o baiano Davi Brito, na madrugada desta sexta-feira (26), na casa do "BBB 24". A equipe do motorista de aplicativo resolveu se pronunciar nas redes sociais e afirmou que "não ficará impune".

Em um comunicado feito no X, antigo Twitter, os administradores afirmaram que apesar de ser um jogo, as pessoas vão ser responsabilizadas pelas falas: "Entendemos que o BBB é um jogo, mas é necessário ter responsabilidade sobre as palavras ditas, especialmente considerando a dimensão do programa. Wanessa está fazendo acusações graves contra Davi. Fiquem tranquilos, isso não passará impune!".

Na web, seguidores estão apoiando o posicionamento da equipe de Davi Brito: "É uma coisa que eu nunca vi no BBB. Chega a ser cruel o que estão fazendo com ele e ele sem saber de nada, grato por ter andado de avião e comido refeições que vinham em bandejas no hotel". Outra fã pontuou que a perseguição já não está saudável: "Já não está saudável pra quem está assistindo, imagine pra família… e pro próprio Davi, quando ele sair e ver tudo isso. É assustador!".

Entendemos que o BBB é um jogo, mas é necessário ter responsabilidade sobre as palavras ditas, especialmente considerando a dimensão do programa. Wanessa está fazendo acusações graves contra Davi. Fiquem tranquilos, isso não passará impune! — Davi Brito ???? (@davibritof) January 26, 2024

Gleici Damasceno sai em defesa de Davi

Depois um movimento nas redes sociais e acusações de que Yasmin Brunet e Wanessa Camargo estão sendo racistas. A ex-BBB Gleici Damasceno postou um tweet e apagou saindo em apoio ao baiano: "Essas meninas estão sendo é racistas, pronto falei!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)