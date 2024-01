BBB 24: Gleici Damasceno acusa Yasmin e Wanessa de racismo

As falas da cantora Wanessa Camargo e da influenciadora Yasmin Brunet sobre Davi Brito, na casa do "BBB 24", continuam repercutindo de forma negativa fora do reality. Internautas levantaram a hashtag "racismo" na rede X, antigo Twitter, durante esta madrugada, e quem também saiu em apoio ao brother foi a campeã do "BBB 18", Gleici Damasceno.

Durante a madrugada, Wanessa e Yasmin conversaram por horas sobre Davi. Entre várias críticas, as sisters decidiram que tirariam o baiano do quarto em que elas dormem, o quarto Magia. A cantora disse que queria que Davi saísse do cômodo, pois elas não queriam ficar com homem lá, pois queriam um quarto só de mulheres. Rodriguinho falou que não queria dormir no mesmo local que Davi, por conta de energia, enquanto Bin Laden disse que é só dormir, que não tem nada a ver.

A pauta sobre Davi permanecer ou não no quarto se estendeu por muitas horas. Entretanto, não adiantou, pois quem acabou dormindo em outro quarto foi a Wanessa Camargo. Depois um movimento nas redes sociais, no qual internautas apontaram que as atitudes das duas artistas seriam racismo, a ex-BBB Gleici Damasceno postou um tweet acusado ambas de serem racistas: "Essas meninas estão sendo é racistas, pronto falei!", escreveu ela, que rapidamente voltou atrás em seu posicionamento e apagou a publicação.

Repercussão



As falas de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet geraram comoção nas redes sociais e renderam muitas críticas às duas. As sisters passaram horas reclamando da forma como Davi Brito fala, e ainda afirmaram que ele tem traços de uma pessoa manipuladora e que sentem medo do baiano.

Um seguidor opinou nas redes: "São tantas colocações sem cabimento, sem sentido algum, destilando falsas acusações sobre o Davi e envolvendo assuntos sérios, que chega a ser vergonhoso assistir ao que está sendo disseminado", comentou.

Um internauta também recortou outro trecho em que a modelo e a cantora conversavam que sempre tiveram problemas pessoais com o motorista de aplicativo. "Essa cena demonstra nitidamente o racismo e o elitismo dessas duas aí. O que o Davi fez tanto pra essa Yasmim pra ele dizer isso e dessa forma?", questionou.