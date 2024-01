BBB 24: Gleici Damasceno faz chacota após ser notificada por equipe de Yasmin

24 horas após a ex-BBB Gleici Damasceno sair em defesa de Davi Brito na internet e afirmar que pessoas, sem citar nomes, são racistas. A equipe jurídica de Yasmin Brunet enviou uma notificação extrajudicial à campeã do BBB 18 pedindo retratação. No entanto, a influenciadora debochou da situação.



Apesar de ter apagado a publicação poucos minutos depois em que escreveu: "Essas meninas estão sendo é racistas, pronto falei!", internautas apontaram que ela estaria se referindo à Wanessa Camargo e Yasmin Brunet. Isso porque, as duas passaram toda a madrugada da última sexta-feira (26) falando do Davi Brito.



Segundo o portal Léo Dias, o advogado de Yasmin afirmou por meio do documento que Gleici publicou uma frase na qual acusa taxativamente a modelo de ser racista, sem qualquer fundamento jurídico teórico. A defesa da modelo declarou também que: “Tal atitude, realizada de maneira arbitrária e inconsequente, incitou o ódio nas redes sociais, levando seguidores a se dirigirem ao perfil da Notificante para comentar em suas publicações. A reprodução dos comentários é acusatória, mesmo sem qualquer investigação criteriosa”.

Contudo, a equipe jurídica de Brunet pede para que a questão seja resolvida de forma harmoniosa e amigável, evitando maiores discussões, e que Gleici publique em seu perfil do X, uma breve retratação esclarecendo que sua intenção não foi acusar Yasmin Brunet de ser racista em dois dias, caso não faça, será levado à Justiça.

Após a notícia vir à tona, Gleici Damasceno surgiu nas redes sociais na manhã deste sábado (27) debochando da notificação extrajudicial. A influenciadora postou um vídeo no story e no feed do Instagram anunciando um suposto "pronunciamento", no entanto, ela não citou o assunto: "Oi, gente, bom dia. Senti necessidade de vir aqui falar com vocês, de dar um pronunciamento pra vocês, né? Que é o seguinte, estou arrumada pra ir pra academia".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gleici Damasceno (@gleicidamasceno)

Repercussão



As falas de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet geraram comoção nas redes sociais e renderam muitas críticas às duas. As sisters passaram horas reclamando da forma como Davi Brito fala, e ainda afirmaram que ele tem traços de uma pessoa manipuladora e que sentem medo do baiano.

Um seguidor opinou nas redes: "São tantas colocações sem cabimento, sem sentido algum, destilando falsas acusações sobre o Davi e envolvendo assuntos sérios, que chega a ser vergonhoso assistir ao que está sendo disseminado", comentou.

Um internauta também recortou outro trecho em que a modelo e a cantora conversavam que sempre tiveram problemas pessoais com o motorista de aplicativo. "Essa cena demonstra nitidamente o racismo e o elitismo dessas duas aí. O que o Davi fez tanto pra essa Yasmim pra ele dizer isso e dessa forma?", questionou.