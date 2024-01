Neymar pode ter filho de 10 anos; Entenda o caso

O Domingo Espetacular da Record conversou nesta semana com uma mulher que afirma ter engravidado de Neymar Jr, em 2013. Gabriella Gaspar, moradora da Hungria, entrou na justiça pedindo a investigação da paternidade da sua filha. Além disso, a jovem pede mais de R$ 20 milhões de reais por todos esses anos sem ganhar pensão.

Esse é mais um capítulo da vida pessoal do craque sendo exposto nacionalmente. Neymar Jr já tem dois filhos, Davi Lucca e Mavie. No entanto, nas últimas semanas veio à tona um possível filho de 10 anos, além dela, surgiu uma quarta mulher, uma modelo, que estaria grávida de quatro meses do jogador.

De acordo com a entrevista concedida ao Domingo Espetacular, o advogado que representa Gabriella Gaspar explicou que eles buscam confirmar a paternidade por meio de um exame de DNA. Contudo, ela ainda pede pensão de 30 mil euros, quase R$ 160 mil reais por mês e o valor retroativo dos anos que não recebeu.



Ele também confirmou que a mãe da criança já tentou entrar em contato com o atleta para falar sobre a paternidade, mas nunca conseguiu uma resposta do Neymar Jr e dos familiares. Na entrevista, ele destacou que a possível filha de Neymar puxa o talento dele e sonha em ser jogadora de futebol, segundo a mãe.





Mais um filho

Uma modelo brasileira, identificada como Kimberlly, estaria gravida do terceiro filho do jogador Neymar,. Segundo portal Léo Dias, a gravidez teria sido confirmada por familiares do craque, mesmo após a assessoria dele ter negado que um possível novo herdeiro estaria a caminho. Neymar Jr já estaria ciente da gestação e deve realizar um teste de DNA assim que o bebê nascer.

As informações divulgadas apontam que, apesar da gestação surpresa, o clima entre Kimberlly, Neymar e a família dele está bem amistoso. Quem parece não ter recebido bem a novidade foi a Bruna Biancardi, ex-noiva do jogador e mãe da segunda filha dele, a caçula Mavie, que nasceu em outubro do ano passado.