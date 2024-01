Lucas Souza tira a roupa em festa e Jaquelline entra em ação

Nesta segunda-feira (29), aconteceu a festa do influenciador Lucas Guimarães, em Maceió. O marido do Carlinhos Maia convidou diversas celebridades para passar o dia com ele em um passeio de lancha e a noite fez uma grande festa. Um dos convidados foi o ex-Fazenda Lucas Souza que foi acompanhado da namorada Jaquelline.

No entanto, Carlinhos Maia compartilhou um vídeo do influenciador dançando e a expressão de Jaquelline chamou atenção dos seguidores. A moça que também é ex-BBB pediu para Lucas colocar a roupa durante a festa. O rapaz, entretanto, não respeitou e continuou dançando apenas de sunga.

Lucas Souza revela que não está noivo

Recentemente, Jaquelline Grohalski, campeã de “A Fazenda 15”, e Lucas Souza, trocaram alianças e viraram assunto nas redes sociais. Ocorre que diversos internautas começaram a especular que os dois ficaram noivos muito cedo, já que o casal acabou de completar dois meses de namoro, após engatar um romance ainda dentro do confinamento. Contudo, Lucas contou, em conversa com a coluna Mariana Morais, que a história não é bem essa.

“Não existe noivado com a Jaquelline. O que aconteceu foi que, durante a nossa participação na Fazenda, eu tinha dado uma aliança, um anel, na verdade, mas que a gente tomou aquilo como alianças. E após o reality, a gente namorando, acabou que com aquela correria eu não tive tempo de dar uma aliança de namorado pra ela. E agora eu dei uma aliança quando completamos dois meses de namoro. E foi só simbólico, relacionado ao namoro”, explicou o ex-militar do Exército.

Sobre os planos de dar um novo passo na relação em breve, ele adianta que ainda não pensa muito nisso. “A gente está dando tempo ao tempo. O tempo resolve muita coisa, amadurece ideias. Muitas coisas aqui fora são diferentes de dentro do reality show. A gente sempre conversa, estamos nos dando muito bem. Mas, a gente não quer atravessar e seguir os períodos certos. Meu foco é continuar namorando com a Jaquelline. Gosto muito dela, temos uma relação ótima, mas estou muito focado nessa questão profissional minha”.