Lucas Souza revela que não está noivo e avisa que vai estrear no teatro

Recentemente, Jaquelline Grohalski, campeã de “A Fazenda 15”, e Lucas Souza, trocaram alianças e viraram assunto nas redes sociais. Ocorre que diversos internautas começaram a especular que os dois ficaram noivos muito cedo, já que o casal acabou de completar dois meses de namoro, após engatar um romance ainda dentro do confinamento. Contudo, Lucas contou, em conversa com a coluna Mariana Morais, que a história não é bem essa.

“Não existe noivado com a Jaquelline. O que aconteceu foi que, durante a nossa participação na Fazenda, eu tinha dado uma aliança, um anel, na verdade, mas que a gente tomou aquilo como alianças. E após o reality, a gente namorando, acabou que com aquela correria eu não tive tempo de dar uma aliança de namorado pra ela. E agora eu dei uma aliança quando completamos dois meses de namoro. E foi só simbólico, relacionado ao namoro”, explicou o ex-militar do Exército.

Sobre os planos de dar um novo passo na relação em breve, ele adianta que ainda não pensa muito nisso. “A gente está dando tempo ao tempo. O tempo resolve muita coisa, amadurece ideias. Muitas coisas aqui fora são diferentes de dentro do reality show. A gente sempre conversa, estamos nos dando muito bem. Mas, a gente não quer atravessar e seguir os períodos certos. Meu foco é continuar namorando com a Jaquelline. Gosto muito dela, temos uma relação ótima, mas estou muito focado nessa questão profissional minha”, conta.

Carreira como ator

Falando na vida profissional, Lucas Souza acaba de mergulhar de cabeça na dramaturgia. O ex-peão está apostando todas as suas fichas na carreira como ator e já começou a ter aulas de atuação com ninguém menos que Cynthia Falabella, irmã da renomada atriz Débora Falabella. Mas, segundo ele, a ideia é começar no teatro e não pular nenhuma etapa.

“Estou fazendo workshop com ela (Cynthia). Estou tendo aulas avulsas, mas agora, em fevereiro, pretendo entrar numa turma. Inicialmente eu vou fazer teatro. Quero seguir todos os passos, começar do zero mesmo. Quero ter todos os tipos de experiência. Quero começar no teatro, ir crescendo aos poucos e me dedicar realmente, para ir me desenvolvendo. O teatro não desenvolve só para a atuação. Tem várias outras coisas. Você consegue desenvolver para apresentar também. Pretendo começar aos poucos”, garante.

Lucas Souza ainda adianta que já recebeu seu primeiro convite para atuar. “Tô fazendo um intensivão tão grande nessa área da atuação que já surgiu até uma peça de teatro. Vou fazer uma peça e agora, em janeiro, já estou nessa preparação. Mas essa peça vai ser mais como um aprendizado mesmo”.

A decisão de virar ator veio após ele entender que se manter apenas como influenciador digital não é o caminho ideal no momento. “O mundo artístico apareceu pra mim de um ano pra cá. Quando eu tomei a decisão de largar o exército para virar influenciador digital, eu sabia que deveria me capacitar. Então procurei me capacitar. Não era um sonho pra mim (se tornar ator), mas está sendo um sonho, tornou-se um sonho atuar, apresentar e me desenvolver. Até porque eu acredito que, a partir do momento que sou uma pessoa pública, eu tenho que entregar algo. Tenho que entregar um trabalho de qualidade”.