Belle Belinha, Pipokinha e Andressa Urach gravam conteúdo adulto juntas

Andressa Urach movimentou a internet nesta quinta-feira (01), após revelar duas convidadas para a gravação de conteúdo adulto. No entanto, uma delas já é conhecida pelo público, a MC Pipokinha e para agitar e gerar polêmica, chamou a Belle Belinha que, completou 18 anos recentemente.

Contudo, o conteúdo divulgado pela modelo Andressa Urach não está sendo bem recebido nas redes sociais. Isso porque, a loira fez parte da igreja evangélica por anos e usou uma legenda para divulgação do conteúdo que não agradou nenhum um pouco os internautas. "Se Deus fez é porque cabe! Então você já sabe o que aconteceu depois dessa foto... disponível no laranjinha".

Na web, boa parte dos internautas reagiram negativamente ao vídeo. "Essa se rendeu ao diabo, esqueceu tudo que passou e o quanto Deus é maravilhoso! Triste será o seu fim", escreveu uma seguidora. "Deus não está no meio disso não", pontuou outra pessoa.

Vale ressaltar que, a jovem Belle Bellinha ficou conhecida nas noitadas no bairro Liberdade, em São Paulo e desde que completou 18 anos se inscreveu na plataforma de conteúdo adulto. Já MC Pipokinha é a segunda vez que participa dos vídeos pornôs gravados por Andressa Urach, inclusive, as duas estiveram juntas nesta quinta-feira (01).



Andressa Urach foi ao show da funkeira e subiu no palco da cantora, tirou a roupa e ainda aproveitou para dar um beijo na artista. MC Pipokinha aproveitou e ainda passou as mãos nos seios da modelo. O público, é claro, foi à loucura.

????FAMOSOS: Belle Belinha, MC Pipokinha e Andressa Urach se juntam para gravar conteúdo adulto. https://t.co/g6Xo0WE7Hw — CHOQUEI (@choquei) February 1, 2024

Urach faz convite ousado à Deborah Secco

A modelo Andressa Urach participou do programa "Chupim", da Rádio Metropolitana FM, nesta quarta-feira (31). Ela surpreendeu os apresentadores e os ouvintes com um convite ousado para a atriz Deborah Secco. Na entrevista, a loira revelou o desejo de fazer sexo com a artista e o marido dela, Hugo Moura.

"Eu acho que eu gostaria muito de fazer uma "collab" [postar vídeo juntas] com a Deborah Secco e o marido dela. Agora eu estou namorando, né. A gente poderia fazer uma troca", propôs Urach. Durante a entrevista, ela também afirmou que é a primeira vez que fala sobre isso publicamente, e deixou um recado para a atriz: "Deborah Secco, maravilhosa. Se você não quiser gravar, não tem problema. Pela primeira vez, eu permito dividir meu homem com você só pra te pegar", avisou.