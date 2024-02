Andressa Urach convida Deborah Secco e marido para trisal

A modelo Andressa Urach participou do programa "Chupim", da Rádio Metropolitana FM, nesta quarta-feira (31). Ela surpreendeu os apresentadores e os ouvintes com um convite ousado para a atriz Deborah Secco. Na entrevista, a loira revelou o desejo de fazer sexo com a artista e o marido dela, Hugo Moura.

"Eu acho que eu gostaria muito de fazer uma "collab" [postar vídeo juntas] com a Deborah Secco e o marido dela. Agora eu estou namorando, né. A gente poderia fazer uma troca", propôs Urach. Durante a entrevista, ela também afirmou que é a primeira vez que fala sobre isso publicamente, e deixou um recado para a atriz: "Deborah Secco, maravilhosa. Se você não quiser gravar, não tem problema. Pela primeira vez, eu permito dividir meu homem com você só pra te pegar", avisou.

Andressa Urach expõe pior transa

Ainda durante a participação na rádio, Andressa Urach comentou a pior transa que teve. Sem citar nomes, mas dando dicas de quem seria, a influenciadora aponta que foi o modelo Jesus Luz. "Foi decepcionante, foi um coelhinho. Botou, goz**", afirmou ela. Em seguida, ela dá pistas: "É um nome, podemos dizer que é sagrado e tem muita iluminação. Não fala o nome", pediu a modelo ao filho, Arthur Urach, que também participava do bate-papo ao vivo.

O apresentador tenta descobrir mais detalhes e questiona: "Tem a ver com uma celebridade internacional?" e ela confirma: "Fica ai as duas dicas". Logo, todos ficam surpresos e debocham da revelação. No entanto, Urach também comentou sobre o melhor famoso que já teve relações sexuais e elegeu o Cauã Reymond. Ela afirmou que o galã "deixou marcas profundas".









Constrangimento na frente do filho

O filho de Andressa Urach, que também participou da entrevista, abriu o jogo sobre como se sente ao filmar a mãe tendo relações sexuais. O jovem respondeu se sente tesão e relembra uma situação constrangedora que presenciou.

"Então, pra mim é um trabalho realmente. Excitação não tenho nenhuma, até porque é minha mãe. Não sinto nenhum tipo de tensão por ela. Eu até fico com nojo", iniciou o rapaz. Ele continua e conta um momento desconfortável e Andressa Urach revelou: "Eu estava fazendo anal e sujou. E ele falou: 'ai, que nojo'. Andressa, então, tentou se defender: "Fiz a chuca (lavagem), mas foi muito profundo (a penetração), aí não deu muito certo e eu comecei a rir", contou a influenciadora.

Andressa Urach convida Deborah Secco e marido para trisal pic.twitter.com/qR9UJ6fY2G — Mariana Morais (@moraismarianam) February 1, 2024