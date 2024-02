BBB 24: Big Fone vai tocar de novo; Saiba o horário

No programa, ao vivo, do Big Brother Brasil desta quinta-feira (1), o apresentador Tadeu Schmidt divulgou a dinâmica desta semana na casa do "BBB 24". Para a surpresa dos telespectadores, o Big Fone tocará novamente neste domingo (4) e, ao invés de colocar alguém na berlinda, a pessoa que atender terá um poder especial.

Segundo o apresentador, o Big Fone tocará durante o programa, ao vivo, depois do "Fantástico", e o brother ou a sister que atender estará imune. Além desse benefício, o participante dividirá a casa em dois grupos. No entanto, o líder não entra nessa divisão. Em seguida, terá a formação do paredão, que acontecerá da seguinte forma: o anjo imuniza uma pessoa, o líder indica outra e cada grupo separado votará individualmente em pessoas do outro grupo.

Com isso, terão mais dois emparedados. Para finalizar, Tadeu Schmidt ainda revelou que cada grupo, individualmente, vai votar no confessionário em alguém do seu grupo. Ao todo serão cinco participantes no paredão, mas terá a prova do bate-volta e, por fim, será um paredão quadruplo. A novidade desta semana também é que o voto agora será para eliminar.

Vale ressaltar que, essa é a segunda vez que o Big Fone toca no "BBB 24". No último sábado (27), a madrugada foi agitada, após Marcus Vinicius atender e indicar três pessoas ao sexto paredão: Juninho, Pitel e Luigi.

Outra observação importante é que desde o início desta edição, a votação para o paredão tem sido para quem o público deseja que permaneça na casa. Entretanto, a partir deste domingo (4), a votação volta ao modo tradicional do Big Brother Brasil.