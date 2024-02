BBB 24: Saiba por que a massa funkeira não apoia MC Bin Laden

A participação de MC Bin Laden no “BBB 24” tem sido recheada de polêmicas. Sempre envolvido de alguma forma nas tretas que acontecem na casa mais vigiada do Brasil, o funkeiro está sempre se metendo nas confusões alheias. E do lado de fora do confinamento uma coisa chama a atenção: a falta de apoio da massa funkeira, que até o momento, não levantou torcida para o representante do funk no jogo.



Mas, a coluna Mariana Morais descobriu que o silêncio dos MCs tem um motivo: Bin Laden tem fama de leva e traz no meio do funk. Além disso, assim como ocorre na casa mais vigiada do país, ele costuma sempre estar envolvido em confusões de outros MCs. Por isso que ele costuma ser bem mal falado no meio.

Bin Laden ameaça Davi fora do "BBB 24"

Após o a briga com Davi Brito, na madrugada desta quinta-feira (01), MC Bin Laden está sendo detonado nas redes sociais por fazer ameaças ao baiano pra depois do fim do reality. Em uma conversa entre ele e o cantor Rodriguinho, no Quarto Gnomos, os internautas ficaram de olho e não aprovaram o comportamento do funkeiro.

“A gente tem que quebrar ele. Vou falar isso pra ele”, disparou Rodriguinho. Em seguida, Juninho afirmou que o Davi só mexe com quem tem chances de perder a cabeça. Contudo, MC Bin Laden afirmou que vai resolver tudo fora da casa mais vigiada do país: “Menino, mas está com atitude de otário. Isso acaba em 3 meses, mas a vida continua lá fora. Ele acha que eu sou otário, acha que está lidando com louco aqui dentro. Tá achando que sou qualquer um, vai nessa”, declarou.

Na web, a fala do funkeiro repercutiu de forma negativa: "Milésima vez que ameaçam a integridade física do Davi na frente da dona Wanessa... Mas o agressivo pra ela é quem?", afirmou uma seguidora. "E isso não dá gatilhos na WC? Meu Deus… Tadeu precisa urgentemente falar algo hoje. Isso se não expulsar esse Bin mentiroso, manipulador e agressivo", detonou uma fã.

GRAVE: Bin Laden ameaça pegar o Davi fora da casa do #BBB24.

Calabreso / Toninho Tornado / Bin e Davi / Xandy pic.twitter.com/E61Qp7jZZr — Urubu Repórter (@urubureporter1) February 1, 2024