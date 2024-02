BBB 24: Dado Dolabella ataca Davi e acusa brother de assédio

Wanessa Camargo voltou a atacar Davi Brito na casa do “BBB 24”, e desta vez, foi durante o programa, ao vivo, na TV Globo. A cantora afirmou que o brother joga sujo e é muito desrespeitoso, principalmente com mulheres. Entretanto, após a repercussão negativa contra a artista, o companheiro, Dado Dolabella, apontou vários erros do baiano no jogo e detonou o rapaz.

“Imagina se fosse vc. Basta se colocar no lugar dela. Primeiro dia mesmo sendo avisado pra não fazer por Lady Ellen, Davi colocou carnes no feijão que Wanessa separou pra fazer (sendo vegana e sendo a única proteína que ela come ali). Viu ele praticando homofobia algumas vezes

gritando descontrolado pela casa, iniciou Dado Dolabella.

O ator também acusa Davi Brito de ter assediado uma sister na casa. “Assediou umas 3x Giovana, beijando pescoço, pés, pernas... pediu em casamento tendo mulher em casa”, afirmou. Ele continua e afirma que Davi Brito é manipulador:



“Pratica manterrupting o tempo inteiro, cortando apenas mulheres querendo impor sua fala, não respeita coletivo. Manipulador (deixou claro isso manipulando votos com Isabelle, Raquele, Michel) sempre contra Wanessa, com isso, deixou sua aliada no paredão e seus "parças" na mão porque mudou pra Michel do nada”.

Dado Dolabella também relembrou que Davi teria mentido sobre não ter falado que "os pipocas" mereciam ganhar o "BBB 24". Mentiu quando disse que não tinha falado que entre camarote e pipoca, o pipoca que tinha ganhar. Inclusive dizendo o nome dela... quando Wanessa perguntou pra ele, ele disse que não, que não falou isso, que não lembrava".

Por fim, o ator defendeu a companheira e questionou os seguidores se é fácil conviver com uma pessoa assim todos os dias. "Agora, imagina você convivendo contra tudo isso. Mas, pimenta no dos outros é refresco, né?".

