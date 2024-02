BBB 24: Wanessa diz que propôs relação aberta a Dado: "é supervisado"

A cantora Wanessa Camargo abriu o jogo, nesta segunda-feira (5), sobre as inseguranças que teve com o namorado e ator, Dado Dolabella, antes de ser confinada no "BBB 24". Em uma conversa com a sister Leidy, a filha do Zezé Di Camargo afirmou que propôs uma relacionamento aberto.

A revelação começou quando Wanessa Camargo afirmou ser "noiada" de ciúmes e demonstrou preocupação com a programação que ele fará no Carnaval. "Apenas como um teste que, eu, obviamente esperava que respondesse que não. Eu ia ficar louca, imagina", admitiu a cantora.

Em seguida, ela continuou e disse que, às vezes, faz "testes": "Eu dou uma dessas às vezes, de ficar testando. Fico dando umas testadas. Capricórnio. Dá umas testadas, tipo: E aí?, vamos fazer um casamento aberto?", contou a artista.

Wanessa então explica à Leidy e assume que tem "paranoias" em relação ao companheiro: "É lógico. Se responder, já vai daqui até o chinelo. Vai que, né? Mas é que o meu, eu sei que é supervisado. Mas gente, eu sou filha da mãe, né? Sou noiada", assumiu.

Vale ressaltar que, o assunto acabou vindo à tona no mesmo dia que a internet ficou agitada com o flagrante da esposa do ator Caio Blat, Luisa Arraes, aos beijos com o filho da Cássia Éller, o cantor Chico Chico. As imagens foram publicadas pelo jornal EXTRA, e mostram os dois no maior clima de intimidade, quando decidem dar o maior beijão.







