BBB 24: Juninho fica chocado com favoritismo de Davi

O ex-BBB Juninho participou do “Bate-papo BBB” na madrugada desta quarta-feira (7). Os apresentadores Thais Fersoza e Ed Gama abordaram vários assuntos que viraram pauta nas redes sociais, mas o que surpreendeu o brother foi o favoritismo de Davi Brito para ganhar o reality show.



A notícia foi dada pelo ex-BBB Luigi durante uma chamada de vídeo. O eliminado afirmou que o baiano está forte no jogo e ganhou os telespectadores. "Quem tu acha que vai levar o prêmio?", perguntou Juninho.

Na sequência, Luigi respondeu: "Caraca, Juninho, tu vem complicar minha vida. Minha opinião: você vai se surpreender um pouco aqui fora com a situação. Eu estou apostando muito no Davi", respondeu Luigi. Surpreso, o ex-brother rebateu: "É mesmo? Que loucura".

juninho descobrindo que o davi é um forte candidato ao prêmio aqui fora



“eh mermo? ????” KKKKKKKK #bbb24 pic.twitter.com/EzcYHYlDnZ — paiva (@paiva) February 7, 2024

Tadeu Schmidt nega que Juninho cometido assédio

O jogo no "BBB 24" terminou para Juninho, que foi o eliminado desta terça-feira (6), com 60% dos votos. No entanto, quem foi repreendida, ao vivo, foi a bailarina Alane Dias. A jovem estava acusando o participante de assédio desde o último domingo (4). Contudo, durante o discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt negou crime de assédio e pediu atenção ao fazer uma denúncia tão grave dentro de um reality show.

Na conclusão do discurso, o apresentador esclareceu que a produção analisou todas as imagens e não identificou crime por parte do brother Juninho. "Está tudo gravado, todo mundo reviu as imagens com calma, mas há espaço pra interpretação. É menos certeza, é mais opinião. Certeza, certeza. Só os nomes. O que dá pra verificar sempre é se tem mais gente a seu favor ou mais gente contra", pontuou Tadeu Schmidt.