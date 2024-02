BBB 24: Isabelle rebate brothers e defende Davi: "não largo a mão"

Entre muitas intrigas, Isabelle Cunhã se posicionou dentro do "BBB 24" e afirmou que ficará ao lado de Davi Brito até o fim do jogo. A amazonense rebateu as críticas e as ameaças de que seria alvo dentro do reality se permanecesse ao lado do baiano e deixou claro que não soltará a mão dele.

Em uma conversa com MC Bin Laden, nesta segunda-feira (12), Cunhã disparou sobre como vai agir com Davi. "Vocês podem falar o que quiser, mas eu não solto a mão do Davi, não solto. Ele está errado, na frente de vocês eu vou manter minha postura, mas por trás eu vou descascar com ele".

De madrugada, após a dinâmica do "Sincerão", Isabelle e Davi conversam sobre jogo e as alianças que formaram dentro do "BBB 24". E a amazonense disparou: "Eu e Davi, se a gente volta, aí sim a gente vai fazer uma aliança. Porque esse paredão acaba fortalecendo muito a nossa amizade".

Web acusa Davi de assediar Isabelle

Davi Brito e Isabelle Cunhã entraram entre os assuntos mais comentados nesta segunda-feira (12). Isso porque, circulou o trecho de um momento entre os dois na casa do "BBB 24", em que o brother teria tentado beijar a amazonense.

Nas imagens em questão, o baiano deixa a dançarina constrangida ao se aproximar do rosto dela e quase beijá-la. A situação aconteceu no Quarto Fada, enquanto a dançarina estava deitada na cama. No vídeo, ele ainda acaricia as bochechas da aliada e ela abaixa a cabeça.

"Ai, maninho, não aperte minha bochecha. Fica apertando a bochecha dos outros", disparou ela no momento em que ele ficava próximo ao rosto dela. Mesmo Isabelle negando, o brother permaneceu abraçando de forma afetuosa.