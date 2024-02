BBB 24: Davi é acusado de assediar Isabelle

Davi Brito e Isabelle Cunhã, estão entre os assuntos mais comentados nesta segunda-feira (12). Isso porque, está circulando o trecho de um momento entre os dois na casa do "BBB 24", em que o brother teria tentado beijar a amazonense.

Nas imagens em questão, o baiano deixa a dançarina constrangida ao se aproximar do rosto dela e quase beijá-la. A situação aconteceu no Quarto Fada, enquanto a dançarina estava deitada na cama. No vídeo, ele ainda acaricia as bochechas da aliada e ela abaixa a cabeça.

"Ai, maninho, não aperte minha bochecha. Fica apertando a bochecha dos outros", disparou ela na no momento em que ele ficava próximo ao rosto dela. Mesmo Isabelle negando, o brother permaneceu abraçando de forma afetuosa.

O vídeo foi resgatado pela esposa Mani Reggo e pela irmã Raquel Santos, no programa "Selfie Service". As apresentadoras comentaram a cena como um gesto carinhoso: "Ele tem um negócio de ficar apertando a bochechinha, de fofinho", disse Raquel.

No entanto, na web, o trecho está repercutindo de forma negativa e dividiu a opinião dos internautas. "Nitidamente ele contrai os lábios para fazer um beijo de esquimó, nariz com nariz", pontuou um seguidor. Outro seguidor também opinou: "Assédio não foi, mas que eles estão se querendo além da amizade não da para negar".

Outro internauta acusou o baiano de assédio: "Eu só não queria ser a mulher do Davi vendo isso. Já é a segunda que ele assedia. A Wanessa tá avisando, mas a galera passa todos os panos". Até o momento, A TV Globo e nem os administradores de Davi Brito e Isabelle Cunhã se pronunciaram.

#BBB24 pergunta! Se você visse seu marido fazendo isso, acharia normal? E se você visse sua namorada fazendo isso com outro homem acharia normal? pic.twitter.com/JvcAhgFYhy — Erlan Bastos (@erlan_bastos) February 12, 2024