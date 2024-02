Sabrina Sato e Nicolas Prattes não se desgrudam em camarote

Nicolas Prattes e Sabrina Sato foram flagrados em clima de romance curtindo o Carnaval do Rio, na Marquês de Sapucaí, na noite desta segunda-feira (12). O ator havia negado o affair com a apresentadora, no entanto, parece que os dois não estão mais fazendo questão de disfarçar que estão juntos.

Em fotos divulgadas pela revista "Quem", Nicolas Prattes e Sabrina Sato aparecem juntos curtindo o camarote Brahma N1. A musa desfilou pela Vila Isabel e logo depois foi assistir o restante do desfile.

No último domingo (11), o ator global sem rodeios respondeu os jornalistas sobre as especulações de um affair com a apresentadora. "Boatos são boatos, as pessoas falam o que elas quiserem. Tinha um vídeo lá, que não tinha nada, eu estava entre amigos, mas as pessoas inventam, e está tudo certo", afirmou Nicolas Prattes ao portal Leo Dias reafirmando que os dois são apenas amigos.

Vale lembrar que, os dois foram fotografados juntos recentemente na piscina do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Rumores sobre o envolvimento dos dois já estavam circulando nas redes sociais há algumas semanas. Nas fotos divulgadas, Prattes e Sabrina estavam com a mãe do ator e com a filha da apresentadora.

Solteiros

Nicolas namorou a cirurgiã dentista Luiza Caldi por pouco mais de um ano. O fim do relacionamento dos dois foi divulgado em novembro do ano passado. Com os rumores do envolvimento entre Prattes e Sabrina Sato, Luiza se pronunciou em seu Instagram. "Parem de me atrelar a outras pessoas", disse.

Sabrina Sato se divorciou de Duda Neagle no início de 2023, após sete anos juntos. Desde então, a apresentadora não assumiu nenhum relacionamento publicamente. Os dois são pais de Zoe, de cinco anos de idade.