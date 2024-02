E a Grazi? Humberto Carrão é flagrado com outra no Carnaval

Em meio aos rumores de um romance com a atriz Grazi Massafera, um dos atores de 'Renascer', Humberto Carrão, foi flagrado aos beijos com uma mulher durante um bloco, no Rio. O registro divulgado pelo jornalista Leo Dias aconteceu nesta terça-feira (13).

O artista de 32 anos, que desfilou pela Mangueira, na Marquês de Sapucaí, e depois e chegou a curtir o mesmo camarote que Grazi Massafera, negou o affair com a atriz. Mesmo negando, os rumores estavam cada vez mais fortes de que os dois estariam juntos.

Contudo, parece que os dois estavam falando a verdade, já que o bonitão foi visto curtindo o carnaval de rua com uma foliã anônima. Vale ressaltar que, Humberto Carrão não gosta de falar da vida pessoal e foi casado por dez anos com a atriz Chandelly Braz.

Rumores de romance com Massafera

Segundo informações do Jornal Extra, Grazi e Humberto vêm se encontrando desde que começaram a flertar pelas redes sociais. Os encontros seriam de forma discreta, para não vazar na mídia. No entanto, a ex de Cauã Reymond acabou abrindo sobre o affair em conversa com alguns amigos, e como todo mundo tem um "melhor amigo", a história acabou vazando.

No perfil pessoal do galã e de Grazi, é possível perceber a interação de curtidas nas publicações um do outro. Apesar do caso ter vindo à tona, os dois, que sempre foram discretos com a vida pessoal, não comentaram sobre o assunto, até o momento.