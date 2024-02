Mãe de Deolane Bezerra repreende a filha por usar cordão de traficante

Deolane Bezerra virou alvo de investigação da Polícia Civil no Rio, por suposta associação ao tráfico de drogas, do Complexo da Maré. Após a repercussão, a mãe da advogada, mandou uma sequência de áudios detonando a filha por surgir com joias de traficantes.

"Não sei o que tu pensa da sua vida, porque tu já está uma velha e tu pensa que é uma garotinha para ir atrás de baile. Você tem tanta joia, tanta coisa bonita. Você não tem suas coisas? Por que vai usar as coisas dos outros, cordão dos outros?", disparou Solange Bezerra.

Em seguida, a mãe da influenciadora alertou a filha que todas as polêmicas caem na família Bezerra. "Procura teu lugar, você não tem idade (...) Te prepara para os seus netos que daqui a pouco estão batendo na porta. Tu sabe que a gente não tem um minuto de paz. Tudo que acontece de ruim no mundo é a família Bezerra. O pessoal pinta o sete e ninguém fala nada", apontou.

Por fim, Solange defendeu as filhas: "A gente não pode ir em um baile, em um camarote, que é motivo de crítica. O povo não aceita de jeito nenhum que a gente venceu e vai ser até a gente morrer essa luta".

Relembre a polêmica

Nesta quarta-feira (14), Deolane Bezerra foi para o conhecido "baile da Disney", na comunidade Vila do João, no Complexo da Maré e apareceu em imagens usando o cordão do chefe do tráfico, Thiago da Silva Folly, conhecido como TH. Após a repercussão das imagens, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) abriu um inquérito para apurar a possível ligação da influencer com a quadrilha do Terceiro Comando Puro (TCP).

Após a repercussão, a influenciadora se pronunciou no Instagram. Sem papas na língua, a advogada confirmou que esteve no "baile da disney" e que usou o cordão do chefão do tráfico. "Fui no Complexo da Maré ontem, estava no baile da disney, Oruam cantou lá. Fui bem recebida, não gastei um real, bebi que só o cace**, sai às 10h da manhã, tirei foto com geral... com cordão e sem cordão".

