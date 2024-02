A Polícia Civil do Rio investiga a advogada Deolane Bezerra por suposta ligação com o tráfico de drogas do Complexo da Maré. Nesta quarta-feira (14), a influenciadora foi para o conhecido "baile da Disney", na comunidade Vila do João e apareceu em imagens usando o cordão do chefe do tráfico.

O dono do cordão usado por Deolane é Thiago da Silva Folly, conhecido como TH. Após a repercussão das imagens, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) abriu um inquérito para apurar a possível ligação da influencer com a quadrilha do Terceiro Comando Puro (TCP).

Os investigadores querem entender quem convidou e recebeu a influenciadora na favela para fazer uma presença "VIP". Além disso, a polícia civil também investiga a verdadeira relação de sua irmã, Dayanne Bezerra com o chefão TH e se as duas receberam algum valor para participarem do baile.

Contudo, após a repercussão, Deolane Bezerra se pronunciou no Instagram. Sem papas na língua, a advogada confirmou que esteve no "baile da disney" e que usou o cordão do chefão do tráfico. "Fui no Complexo da Maré ontem, estava no baile da disney, Oruam cantou lá. Fui bem recebida, não gastei um real, bebi que só o cace**, sai às 10h da manhã, tirei foto com geral... com cordão e sem cordão".

Na sequência, a influenciadora debochou da investigação aberta pra apurar a presença dela na comunidade. A loira repostou um vídeo de uma seguidora mostrando ela dançando e escreve: "Olha ai o crime que eu estava cometendo. Vão a merda". Logo depois, publicou um vídeo zombando com imagens de uma mulher posando para fotos dentro da delegacia: "Eu depois de ter feito tudo que tenho vontade".









Deolane Bezerra debocha da polícia após surgir com joias de chefão do tráfico pic.twitter.com/OtKe33rwGs — Mariana Morais (@moraismarianam) February 15, 2024