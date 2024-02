Edu Guedes assume namoro com Ana Hickmann

Edu Guedes se pronunciou sobre as recentes polêmicas e assumiu que está vivendo um romance com Ana Hickmann. Após viajar para Paraty com a apresentadora e o enteado, Alezinho, no final de semana, o chef de cozinha falou ao portal Leo Dias, sobre as polêmicas e rebateu as acusações de Alexandre Correa.

Segundo o jornalista, Edu Guedes não negou o relacionamento, no entanto, rebateu que tenha sido amante. "Nunca houve anterioridade de relacionamento e o que vem sendo dito só tem a finalidade de denegrir a honra do Edu".

Sobre uma ação movida por Alexandre Correa contra Edu Guedes, a defesa também rebateu: "A ação indenizatória é de danos morais e materiais. Edu Guedes não é somente uma marca com quase 30 anos de trajetória, Edu Guedes é um ser humano, profissional, pai, filho, etc. Esse caos midiático desagrada tanto a marca como a pessoa do Edu. Essa ação indenizatória busca estancar essa disseminação de ódio, difamação e linchamento público que vem ocorrendo".

Vale ressaltar que, apesar de Ana Hickmann e Edu Guedes não estarem postando nada juntos. Os dois não fazem questão de esconder o romance. Inclusive, foram flagrados passeando pela Costa Verde do Rio.

Contudo, ao saber da viagem dos três, Alexandre Correa só teria conseguido contato com o filho pelo telefone de Edu, o empresário se revoltou e mais uma vez acusou a ex de alienação parental. "Meu filho diz que foi para Paraty em viagem com a mãe e com Edu Guedes e o celular dele não funcionava", contou o empresário.



