Alexandre Correa expõe Edu Guedes: "se metendo" na relação com o filho

Alexandre Correa expôs prints de conversas com o filho, Alezinho, de 9 anos, pelo celular do jornalista Edu Guedes. Desta vez, o empresário ficou revoltado com o fato do filho ter viajado sem seu conhecimento e, por ser obrigado a se comunicar pelo telefone do suposto namorado de Ana Hickmann. Além disso, ele acusa a ex-esposa mais uma vez de alienação parental.

Ao portal Leo Dias, Alexandre detonou Ana Hickmann e explicou que as mensagens do filho chegaram pelo contato de Edu: "Oi papai, meu celular está sem sinal aqui onde estou. Só esse número funciona", escreveu Alezinho. No entanto, ele afirma que é estranho apenas o celular do filho não funcionar.

"Meu filho diz que foi para Paraty em viagem com a mãe e com Edu Guedes e o celular dele não funcionava", contou o empresário, que aproveitou para rebater a acusação de ter quebrado a medida protetiva contra a apresentadora.:

"No dia seguinte de ser acusado por Ana Hickmann e Eduardo Guedes de ter estado na porta do condomínio no dia 13 de fevereiro, em atitude intimidatória e coercitiva (o que não é verdade), eu recebo do celular do Eduardo Guedes três mensagens escritas do meu filho, mais uma foto e um áudio".

Contudo, Alexandre Correa também explica o por que considera alienação parental essa situação. "É um caso de alienação parental clássico, porque o mesmo, Eduardo Guedes junto a Ana Hickmann, que me acusa de atitude intimidatória, é do mesmo que eu eu recebo mensagem do meu filho, que tem um aparelho celular", analisou ele.



Ele finaliza acrescentando que o filho viajou sem o consentimento dele e faltou aula nesta sexta-feira (16). "Meu filho, sem o meu conhecimento e consentimento, está faltando amanhã a aula, para ir a uma viagem. Então eu realmente não sei mais o que pensar da Ana Hickmann, eu acho que as coisas saíram completamente do controle. Estou muito temerário com essa situação e absolutamente devastado".

Veja:







