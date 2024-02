Globo vai arcar com rescisão contratual de funcionários da agência de figurantes

Pra quem pensa que só os figurantes da agência Pool estão preocupados se vão realmente receber o pagamento, os funcionários que trabalham na empresa há anos, também estão na mesma situação. Como esta coluna antecipou, até então, eles tinham recebido a informação de que sairiam de mãos vazias. No entanto, a TV Globo resolveu assumir a dívida completa.

A coluna Mariana Morais descobriu com exclusividade detalhes de uma reunião fechada que aconteceu na manhã desta quinta-feira (22), entre os funcionários e as sócias da agência Pool. De acordo com a nossa fonte, as donas informaram aos funcionários que a TV Globo vai assumir a rescisão de todos que possuem carteira assinada. O desligamento oficial será feito no dia 26 de fevereiro e, a partir desta data, a emissora tem 10 dias úteis para realizar o pagamento integral.

Ainda na reunião, as responsáveis pela empresa responsabilizaram a TV Globo por não conseguirem cumprir o pagamento da rescisão. O motivo? A emissora suspendeu o repasse financeiro nesta última semana. No entanto, queridos leitores, como já havíamos antecipado, a agência tem grandes dívidas financeiras, o que justificaria o fato da emissora ter optado por realizar o pagamento dos figurantes e dos funcionários.

Apesar da TV Globo ter informado que vai assumir o pagamento dos figurantes e principalmente dos funcionários, todos estão com receio.Vale ressaltar que, parte desse problema já poderia ter sido resolvido. Isso porque, a TV Globo tem uma auditoria que controla o atraso no pagamento dos figurantes e, a função desse setor, é de cobrar a regularização das agências. No entanto, os funcionários alegam que a TV Globo fez vista grossa com os atrasos.

A coluna Mariana Morais entrou em contato com a TV Globo desde ontem solicitando um posicionamento a respeito da denúncia envolvendo a auditoria da agência, mas até o momento não obteve resposta.