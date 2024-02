Globo teria sido omissa com fiscalização de empresa que não pagou figurantes

Já foi amplamente divulgado na imprensa que diversos figurantes da agência Pool, que prestava serviços de figuração para a TV Globo, estavam com o pagamento atrasado. No entanto, após a repercussão, a emissora resolveu arcar com a dívida. Agora, a coluna Mariana Morais descobriu com exclusividade o por que o grupo Globo resolveu assumir a dívida referente aos pagamentos dos figurantes. Além disso, descobrimos, ainda, os bastidores da falência de uma das agências mais antigas no mercado.



Segundo fontes ouvidas pela coluna, além dos figurantes, os funcionários vão sair sem receber o salário e o FGTS, que de acordo com os agenciadores, não é repassado há um ano. E não para por aí. Os funcionários da Pool também não irão receber a rescisão e muito menos será paga a multa de 40%.

A agência Pool estava enfrentando problemas financeiros há um ano. Ainda segundo a nossa fonte, a dona teria realizado diversos empréstimos no banco, resultando em uma verdadeira bola de neve. Este teria sido o principal motivo para os atrasos nos pagamentos de cachês dos figurantes e das verbas trabalhistas dos funcionários.

No entanto, após a jornalista Fábia Oliveira publicar que os figurantes estavam com o pagamento atrasado, a TV Globo logo se movimentou para assumir essa dívida. E isso aconteceu porque a emissora teria uma auditoria que controla o atraso no pagamento dos figurantes e, a função desse setor, é de cobrar a regularização das agências.

Acontece, queridos leitores, que essa cobrança não foi feita e os funcionários alegam que a TV Globo fez vista grossa com os atrasos e só assumiu a dívida para não deixar a "bomba explodir”. No momento, já que um problema foi resolvido, a preocupação dos agenciadores é de quem vai assumir o pagamento deles, pois, apesar da "Pool" não ter atrasado o salário, eles já sabem que estão sendo desligados da empresa e não receberão nenhum valor e que o FGTS do último ano não foi repassado.

A coluna Mariana Morais entrou em contato com a TV Globo solicitando um posicionamento a respeito da denúncia envolvendo a auditoria da agência, mas até o momento não obteve resposta.