BBB24: Davi abre o jogo sobre casamento com Mani Rêgo

Nesta segunda-feira (26), Davi Brito e Isabelle Cunhã conversavam no jardim da casa do "BBB 24", quando o assunto foi casamento. A amazonense questionou o brother se ele desejava se casar com a sua companheira, Mani Rêgo depois do reality e a resposta do brother surpreendeu o público.

"Cê pensa em casar?", perguntou Cunhã. "Claro, casar com ela na igreja", respondeu o baiano. A conversa continua e o brother revela que conheceu Mani aos 20 anos e que os dois vão completar dois anos de namoro em julho deste ano.

No entanto, Isabelle aconselha o amigo para não esperar muito tempo para casar. "Se você ama muito ela, não espera muito tempo pra casar não. Se você tem certeza do seu sentimento. Pelo que você fala ela é uma mulher muito legal, trabalhadora, te ama, a família dela te ama e você saindo daqui, conversar com ela e tudo dando certo, se você quiser, já casa logo", disparou a sister.

Por sua vez, Davi Brito afirmou que pretendia casar com sua namorada somente após concluir a faculdade de medicina. "Se eu for casar agora, vai atrapalhar muito minha vida, porque pretendo estudar. Vai ter dia que vou ter que ir para faculdade de manhã e só vou sair de noite. Se eu casar agora, vou chegar em casa cansado, vou ter que fazer trabalho da faculdade, estudar mais. Então primeiro tenho me estabilizar, construir uma vida, ter uma casa para meus filhos, condições financeiras, para depois pensar em casar. E ela vai esperar, ela vai entender, ela vai esperar eu me formar."

Inclusive, a equipe de Cunhã fez um pronunciamento detonando as atitudes de Davi no último final de semana. "É lamentável tudo o que ocorreu durante essa madrugada, mas nós, como amigos e equipe, não podemos nos calar diante de tudo o que vem acontecendo. Tudo tem um limite, e não podemos fingir que está tudo bem quando estamos vendo a Isabelle chorar por uma pressão que vem acontecendo e não é de hoje".

