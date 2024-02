BBB 24! Thais Fersoza se defende após críticas: "Linha editorial mudou"

Um dos nomes mais comentados na web na manhã desta quarta-feira (28), é da atriz Thaís Fersoza. Isso porque, o público vem detonando a apresentadora após o "Bate-papo BBB" com o eliminado, Rodriguinho. Contudo, ela resolveu se pronunciar e explicou o motivo de não ter aprofundado em alguns assuntos.

Thaís Fersoza começou o vídeo explicando, que realmente, muitos assuntos não foram abordados e que o programa tem um roteiro: "Tanto de coisas que tinham pra ser ditas, pra ser vistas, pra ser debatidas. Tinha tanta pergunta [...] E aí vocês sabem que a gente segue o nosso roteiro, a nossa linha editorial. Cada roteiro é feito especificamente pra cada participante que sai. E daí, assim, cada participante tem um diferente", iniciou.

Na sequência, a esposa do sertanejo Michel Teló revelou que eles não revelaram mais todas as polêmicas após a eliminação. "Bom, e o fato é que cada programa também debate o tempo, né, por exemplo, o nosso programa recebe o eliminado assim que ele saiu da casa. Então, ele está sem saber de nada, nenhuma informação, e a gente vai aos pouquinhos inserindo algumas informações", explicou Fersoza sobre os cuidados que eles estão tendo com os participantes.

Thaís Fersoza também afirmou que o programa mudou a abordagem com os ex-BBBs desde a primeira eliminação com Maycon Cosmer. " Os programas mudam muito, sabe, o nosso programa mesmo. O primeiro programa, que foi do Maicon, até hoje o nosso programa mudou muito, muita coisa. A linha editorial mudou, a forma de se comunicar mudou, tiveram quadros que quebraram, quadros que saíram, fica assim, os programas vão mudando, finalizou.

Detonada na web

A influenciadora Francine de Souza criticou a postura da apresentadora ao entrevistar o Rodriguinho e comparou com a forma com que seu companheiro, Maycon Cosmer foi tratado no "Bate-papo BBB". "Ainda sofremos com suas palavras que deram voz a pessoas que não assistiram ao vídeo na íntegra", afirmou.

Já os seguidores também questionaram: "Decepcionante como esse cara foi tratado. Por que com ele a abordagem foi diferente com os demais? Péssima abordagem, zero empatia por algo que foi tão sério", escreveu um seguidor indignado. "Mas passaram um pano lascado. Deu até raiva. Cadê a Thais que foi grandona com os outros eliminados?".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)