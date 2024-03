Dado Dolabella confirma crise no namoro com Wanessa Camargo

Depois que Zilu, mãe de Wanessa Camargo, deu pistas de que o relacionamento da filha com Dado Dolabella estaria baqueado, o ator resolveu se manifestar sobre o assunto. Ao ser questionado se ainda está em um relacionamento com a cantora, Dado deu uma engasgada, enrolou, enrolou e, no fim das contas, disparou: “não sei te responder”.

Além disso, ele ainda revelou que, apesar de já ter falado com Wanessa após a expulsão dela do reality, ainda não a encontrou pessoalmente. “A gente já se falou, ela está bem, está com os filhos, com a família e com o amor todo que ela precisa. Eu costumo dizer que o tempo resolve tudo e nada como ele para acertar as coisas”, disse ele em entrevista ao portal LeoDias, deixando claro que não irá desistir de ter uma conversa sincera com a amada antes de terminar de vez a relação.

Mas, Dado Dolabella também revelou como tem sido difícil não poder encontrar com Wanessa, após ela ter deixado o confinamento da casa mais vigiada do Brasil. "[O coração] tá apertado, né? A gente se acostuma a ver todos os dias, e agora sem. Mas, está tudo fluindo", disse o ator.



















O pós-BBB de Wanessa

Zilu Camargo tentou afastar Wanessa Camargo da repercussão negativa que foi a sua participação dentro do "BBB 24", mas não conseguiu. A cantora foi expulsa no último sábado (2), após agredir Davi Brito. No entanto, a saída dela movimentou a imprensa e os telespectadores que torciam contra.

Contudo, apesar de tentar inserir aos poucos as informações do que aconteceu, Wanessa Camargo tomou um choque. Segundo informações do jornalista Leo Dias, a cantora está bem abalada com o que viu e, fontes próximas afirmaram que ela não imaginava que tudo daria tão errado.

Wanessa está desacreditada de tudo que aconteceu após entender que foi a vilã da edição. Desde então, está isolada e sem interesse em atender amigos mais chegados. Fontes também contaram que sua equipe, incluindo assessoria e outros membros, ainda não tiveram qualquer acesso a ela.

Apesar de Zilu também estar tentando evitar contato de Dado com a filha, os dois já se falaram por telefone, mas não se viram. No momento, a cantora está ficando na companhia dos filhos, da irmã Camilla e de Zilu Godoy.

Ihhh acabou mesmo tudo entre Dado Dolabella e Wanessa Camargo #BBB24 pic.twitter.com/JJobmzIYRQ — Gio???? (@gi0vannemendes) March 5, 2024