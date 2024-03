Wanessa Camargo teria dado um tempo com Dado Dolabella antes do BBB

Wanessa Camargo além de ter sido expulsa do "BBB 24" por agressão, está vivendo uma nova pressão longe das câmeras. Ao contrário do que todo mundo pensava, a cantora entrou no reality da TV Globo com o seu relacionamento com Dado Dolabella balançado.

Desde o início do Big Brother Brasil, o ator se pronunciou diversas vezes defendendo Wanessa Camargo e atacando os brothers na casa. Com a exposição, vieram à tona denúncias de violência doméstica contra Dado Dolabella. Contudo, ninguém entendia o porque Zilu Camargo "tretava" com o ator nas redes.

Segundo informações do jornal Extra, a mãe de Wanessa Camargo tem uma birra com Dado Dolabella porque a cantora entrou no programa disposta a repensar a relação dos dois. "O namoro estava bem balançado devido às constantes brigas que os dois vinham tendo e ela pediu um tempo. Apesar de desmentirem, eles tiveram, sim, uma discussão bem violenta num restaurante em São Paulo, e também em casa", relatou uma fonte ao jornal.

Ainda de acordo com a fonte, Dado foi morar com Wanessa em um imóvel que pertence à Zilu e as constantes brigas foram alertadas pelos vizinhos. "A Zilu montou uma vigília para saber tudo o que se passa com a Wanessa e ele dentro de casa. São os próprios vizinhos que avisam quando percebem algo errado", disparou outra fonte, que mora no Condomínio Alphaville, em São Paulo, onde fica a mansão da ex de Zezé Di Camargo.

Por isso, desde que Wanessa Camargo saiu do reality show, foi proibida de se encontrar com Dado Dolabella. Inclusive, Zilu Camargo proibiu a entrada do ator no condomínio e que se caso ele aparecesse tentando entrar, era pra acionar a polícia.

Além disso, fontes revelaram que ninguém da família aprova o relacionamento. "Se for parar para pensar é a Zilu quem está sustentando o Dado, né? Porque a casa é dela, ela paga tudo. Eles não bancam nada lá. Wanessa sustenta o namorado nas pequenas coisas, mas o teto sobre a cabeça dele é da sogra", confidenciou uma amiga de Zilu: "A bem da verdade, Zilu nunca gostou dele. Ninguém da família gosta. Aturam porque amam a Wanessa".