Modelo revela sexo de possível terceiro herdeiro de Neymar

A mãe do terceiro filho do jogador Neymar Jr, Amanda Kimberley compartilhou com os seguidores nesta sexta-feira (8) pela primeira vez um vídeo da sua gestação. A modelo antecipou ao jornalista Leo Dias o sexo do bebê e afirmou que está esperando uma menina.

A imagem foi divulgada no story do Instagram de Kimberlye escreveu na legenda em inglês: "minha garota". Na gravação ela aparece alisando a barriga. Vale ressaltar que a gestação foi divulgada em janeiro deste ano.



Inicialmente a modelo negou que estava grávida de Neymar Jr, no entanto, a família do jogador confirmou a notícia pouco tempo depois mesmo a assessoria dele negando que um possível novo herdeiro estaria a caminho.

Neymar Jr já estava ciente da gestação e deve realizar um teste de DNA assim que o bebê nascer. Inicialmente o clima entre Kimberlly, o craque e a família dele estava bem amistoso, mas logo depois deixaram de se seguir. Contudo, quem demonstrou não ter recebido bem a novidade foi a Bruna Biancardi, ex-noiva do jogador e mãe da segunda filha dele, a caçula Mavie, que nasceu em outubro do ano passado.

Repercussão

Na web, seguidores comentaram sobre a publicação de Kimberley: "Que Deus abençoe a gestação dessa mãe e que essa criança venha ao mundo com muita saúde. Julgamentos deixo para as pessoas que são perfeitas", disparou uma fã. Outra internauta também prestou apoio aos dois. "Muita proteção pra mãe e bebê! A vida do Neymar só diz respeito a ele".

