BBB 24: Veja a reação de Lucas Buda acordando ao som de "Infiel"

Boninho prometeu e cumpriu. Na manhã desta segunda-feira (11), os brothers do "BBB 24", foram acordados ao som de "infiel", da cantora Marília Mendonça. A música foi uma trolagem com Lucas Buda a pedido dos internautas.

Acontece que o capoeira está solteiro e ainda não sabe. Isso porque, Lucas Buda flertou com Pitel nas últimas semanas e Camila Moura, sua ex-esposa, decidiu colocar um fim no relacionamento de 15 anos. Entretanto, o término se tornou um dos assuntos mais comentados e a professora de história ganhou mais de dois milhões de seguidores com a repercussão.

Após Boninho cumprir o prometido, internautas aguardaram ansiosamente a reação do brother. Sem brincadeiras e sem risos, Lucas Buda acordou e foi para sala aguardar ação que terá nesta manhã. Enquanto isso, Fernanda e Pitel parecem ter entendido o recado e ficaram rindo enquanto tocava a música. "O cara que coloca as músicas deve rir pra caral** 'vou botar pra fud**", afirmou a dançarina.

Boninho prometeu trolagem

Com a repercussão, internautas pediram para que Boninho despertasse a casa com a música "infiél" de Marília Mendonça. "Vocês sabem que eu gosto de brincar e eu tinha preparado um recado para o Buda [almoço do anjo], mas eu tomei bronca da minha equipe e eles não me deixaram colocar o recado do Anjo. Então, para vocês aí de casa, esse ia ser o recado. Eu dessa vez perdi. Equipe manda mais do que eu", iniciou Boninho.

O diretor continua e afirma que insistiu e nesta segunda-feira (10), o brother acordará com a música "infiél". "Vou insistir! Kkkk perdi o primeiro round para meu time, mas eu não desisto nunca. Amanhã, às dez horas da manhã, a música que vai tocar será infiel da nossa musa Marília Mendonça. Hit na cabeça deles, ou pedrada", debochou.