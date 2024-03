BBB 24: Lucas Buda deve receber recado de Boninho; Entenda

O diretor Boninho contou em seu perfil no Instagram, neste domingo (9), que fará uma trolagem com Lucas Buda. Isso porque, o brother está preocupado com a ex-esposa, Camila Moura, fora do "BBB 24". Acontece que, o capoeira flertou com Pitel e a companheira decidiu colocar um fim no relacionamento antes do rapaz deixar o reality show.

Contudo, Lucas Buda que ainda não sabe que está solteiro, foi o anjo da semana e percebeu que algo está acontecendo, após notar que no vídeo de familiares, Camila Moura não apareceu. Com a repercussão, internautas pediram para que Boninho despertasse a casa com a música "infiél" de Marília Mendonça.

"Vocês sabem que eu gosto de brincar e eu tinha preparado um recado para o Buda, mas eu tomei bronca da minha equipe e eles não me deixaram colocar o recado do Anjo. Então, para vocês aí de casa, esse ia ser o recado. Eu dessa vez perdi. Equipe manda mais do que eu", iniciou Boninho.

O diretor continua e afirma que insistiu e nesta segunda-feira (10), o brother acordará com a música "infiél". "Vou insistir! Kkkk perdi o primeiro round para meu time, mas eu não desisto nunca. Amanhã, às dez horas da manhã, a música que vai tocar será infiel da nossa musa Marília Mendonça. Hit na cabeça deles, ou pedrada", debochou.

Na web, seguidores adoraram a trolagem e reagiram: "Tenho certeza que ele vai entender", afirmou um telespectador. "O homi querendo fritar a cabeça da galera", disparou outro seguidor. "Boninho, você é meu malvado favorito", elogiou outra pessoa.