Nizam abre o jogo sobre relação com Leticia Spiller

A internet ficou em polvorosa, na manhã desta quinta-feira (21), por conta de um comentário de Leticia Spiller flertando com o ex-BBB Nizam, por meio de um comentário no perfil oficial dele no Instagram. No auge da solteirice, a atriz escreveu: “Aff”, Acompanhado de um emoji de foguinho nos registros compartilhados por ele.

O ex-BBB não perdeu tempo e retribuiu o flerte com um coração. Procurado pela coluna Mariana Morais, Nizam abriu o jogo sobre sua atual relação com Spiller e como os dois se conheceram.

“Nos conhecemos no carnaval do Rio de Janeiro, ela é uma pessoa incrível que admiro. Somos colegas”, garante ele, que não fugiu da raia ao ser questionado sobre o comentário ousado da atriz em suas fotos mais sensuais.

“Sobre o comentário na foto?! Pô,k eu acho fod*! A gente tá falando da Leticia Spiller, né?! o que e que eu vou achar? Fico lisonjeado, acho animal! Quem recebe um comentário de Leticia Spiller?”, completou o ex-BBB, que demonstrou ter ficada empolgado com o comentário que recebeu da atriz.

Por fim, ele foi só elogios à Leticia Spiller. “Acho incrível claro, máximo respeito a mulher sensacional que ela é! Mulherão, né? Independente, linda, resolvida... Não posso achar nada de diferente disso! Não tem nem como... Eu seria maluco se não achasse demais”, concluiu Nizam.