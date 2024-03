Leticia Spiller flerta com ex-BBB Nizam

A atriz Letícia Spiller está dando o que falar nas redes sociais nos últimos dias. Recém-separada, a artista começou a flertar publicamente com o ex-BBB Nizam. Sem medo de críticas, a loira deixou um comentário sugestivo em uma das fotos publicadas por ele de sunga.

No auge da solteirice, Letícia Spiller escreveu: “Aff”. Acompanhado de um emoji de foguinho nos registros compartilhados por ele. O ex-BBB não perdeu tempo e retribuiu o flerte com um coração. É claro que os seguidores não perderam tempo e relembraram as falas polêmicas do rapaz dentro do “BBB 24”.

Alguns afirmaram que ele faria o mesmo com ela. “Cuidado, se teu corpo for bonito ele vai falar, se for feio mais ainda”, alertou uma seguidora. “Mulher mesmo você sendo linda, ele ainda vai falar do seu corpo, certeza”, disparou outra internauta.

Muitas pessoas aproveitaram para rasgar elogios à atriz pela forma aos 50 anos. “Ela está ótima, ponche uma novinha no chinelo”, elogiou uma fã. “Imagina ser chamada de velha com um corpo e um rosto desse que ela tem? Que honra”, escreveu outra seguidora.

Vale lembrar que Letícia Spiller está solteira desde novembro do ano passado. A atriz anunciou o fim do casamento com o músico e diretor musical uruguaio Pablo Vares, de 33 anos. Eles estavam juntos há sete anos. Desde então, a artista não assumiu nenhum relacionamento publicamente.