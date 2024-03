Veja os bastidores da festa privada de Anitta em Miami

Anitta completou 31 anos e como de costume comemorou com uma super festa e dessa vez na sua nova casa, em Miami, nos Estados Unidos. O evento que contou a presença de 300 pessoas está entre os assuntos mais comentados na internet nesta quarta-feira (27).

Isso porque, a cantora conseguiu fazer com que vários famosos fossem para Miami para participar da comemoração. Como de costume, a artista proíbe a entrada de celulares para que não vaze imagens do acontecimento e deixe os convidados à vontade.

No entanto, na manhã de hoje já começaram a circular imagens do after que Anitta fez após a festa. Quem apareceu nos vídeos foi a atriz Bruna Griphao e Brray. Em outro vídeo que circula nas redes sociais, é da cantora dançando com um rapaz: 'Se ela dança, eu danço'.

Acontece que na imagem, Anitta aparece com um micro short e fãs rasgaram elogios. "Quero mais vídeos dela dançando com ele [short]", disparou uma seguidora. "O shortinho jeans da Anitta desse tamanho", brincou uma internauta.

A coluna Mariana Morais havia antecipado com exclusividade que Anitta realizaria pela primeira vez sua festa de aniversário fora do Brasil. Contudo, apesar de longe, a poderosa conseguiu que diversos amigos famosos viajaram para Miami comemorar com ela. Entre os 300 convidados, estão Juliette, Luciano Huck, Hugo Gloss, Nicole Bahls, Marina Sena e Carolina Dieckmann.







o shortinho jeans da Anitta desse tamanho? ???? KKKKAKKAKAKA pic.twitter.com/VMjnDylLFS — sahmanbaia ? (@sahfrommg) March 27, 2024