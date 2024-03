Neymar e Bruna Marquezine se reencontram depois de anos

Nesta terça-feira (26), aconteceu a tradicional festa de aniversário da Anitta. O evento que reuniu cerca de 300 pessoas, entre amigos e diversas celebridades, aconteceu em Miami, nos Estados Unidos. No entanto, o que chamou a atenção dos internautas foi a presença de Bruna Marquezine e Neymar no mesmo evento.



Isso mesmo, queridos leitores! Essa é a primeira vez em anos que o ex-casal se encontra em um evento. O jogador está solteiro desde o fim do noivado com Bruna Biancardi. Já a atriz de “Besouro Azul” também está solteira desde que terminou o affair com João Guilherme no início deste ano.

Na web, alguns internautas reagiram ao encontro do ex-casal e torceram para que os dois não ficassem: “Bruna não irá se submeter a rebaixar o nível”, disparou uma pessoa. “Até parece que a Bruna vai querer algo com ele”, comentou outra seguidora.

Contudo, há quem ainda torça para os dois se reconciliarem. “Meu desvio de caráter é querer eles juntos”, brincou uma internauta. “Brumar real vive”, escreveu uma fã torcendo pelos dois. Apesar de especulações, atualmente, os dois são colegas e sem rivalidades.

A coluna Mariana Morais havia antecipado com exclusividade que Anitta realizaria pela primeira vez sua festa de aniversário fora do Brasil. Contudo, apesar de longe, a poderosa conseguiu que diversos amigos famosos viajaram para Miami comemorar com ela. Entre os 300 convidados, estão Juliette, Luciano Huck, Hugo Gloss, Nicole Bahls, Marina Sena e Carolina Dieckmann.