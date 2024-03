Zilu Camargo posta indireta após isolar Wanessa Camargo

Zilu Camargo surgiu nas redes sociais nesta terça-feira (26), publicando uma reflexão e foi detonada por internautas. A mensagem foi deixada em meio ao reaparecimento de Wanessa Camargo com publicações enigmáticas.

"Algumas pessoas a gente continua desejando o bem, só não queremos mais por perto. Não é questão de mágoa, é questão de paz", escreveu a mãe da cantora. Contudo, seguidores comentaram na foto detonando a publicação.

"Com certeza é isso que desejamos para sua filha, não desejamos o mal.. Ninguém mais aguenta ver a amargura dessa mulher, tira o celular dela urgente...cada hora se queima mais", escreveu uma seguidora.

Outras pessoas ligaram a publicação ao relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella. "Certa, só tira a Wanessa de perto do Dado e o celular da mão dela, porque ela vai se acabar", aconselhou uma internauta.

Vale lembrar que pouco tempo antes da publicação, a cantora surgiu nas redes sociais e apagou o vídeo que publicou em seu perfil no Instagram sobre racismo e fez uma publicação reflexiva. A cantora passou a agir no caminho contrário do que estava sendo orientada pela sua equipe de gestão de crise.

