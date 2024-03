Wanessa apaga vídeo em que admitia racismo e muda posicionamento

Se arrependeu? Wanessa Camargo apagou o vídeo que publicou em seu perfil no Instagram sobre racismo e fez uma publicação reflexiva. A cantora passou a agir no caminho contrário do que estava sendo orientada pela sua equipe de gestão de crise.

Desde que foi desclassificada do "BBB 24" por agredir Davi Brito, Zilu Camargo procurou pessoas para recolocar a artista no mercado musical e limpar a imagem dela das polêmicas que se envolveu dentro do reality show. Contudo, parece que ela cansou de obedecer!

Isso porque, após a briga entre MC Bin Laden e Davi Brito, em que o público está pedindo a expulsão dos brothers, a ex-sister fez uma publicação enigmática no antigo Twitter, apagou o vídeo falando que estudaria sobre racismo e fez uma publicação aparentemente arrependida.

"Nunca duvide do seu coração e de quem você é. Não importa o que digam, apenas você e Deus sabem a verdade sobre você. Por pensarmos muitas vezes na dor do outro, esquecemos de nos acolher e somos levados a acreditar naquilo que não somos", iniciou a cantora.

Wanessa Camargo pontuou que ninguém é perfeito e que não duvidem do que são. "Nunca seremos perfeitos, e que bom, pois até nosso último suspiro chegar teremos a chance de aprender e evoluir. Somos todos filhos do mesmo Pai, e ninguém é melhor ou mais amado. Que possamos aprender todos os dias, que possamos acolher, que possamos respeitar e amar. Onde tiver dor, que possamos trazer a cura. Volto para mim e sei quem sou. Nunca duvide de quem és!".