BBB 24: Isabelle revela a Matteus e Davi que viu os dois peladões

Nesta quarta-feira (27), Isabelle, Beatriz, Alane, Davi e Matteus agitaram a web após pularem pelados na piscina do "BBB 24". A ideia partiu de Davi Brito, que tinha feito um juramento faria isso caso voltasse do paredão, no entanto, todos combinaram de não olharem uns para os outros, mas Cunhã revelou que foi inevitável não ver.

Em conversa com o baiano e Matteus Alegrete, a Cunhã contou que tentou evitar, mas acabou abrindo os olhos e ter visto um pouco do bumbum do motorista por aplicativo. "Eu falei que eu ia ficar de longe", diz Isabelle que é questionada por Davi. "Mas tu viu? Tu viu, Isabelle?", diz o baiano.

"Tu viu a do Matteus e não viu a minha?", diz o motorista. "Eu não olhei para a do Matteus não", afirma Isabelle fazendo a dupla rir. Aos risos, Davi e Matteus pediram pra ela falar a verdade se tinha visto ou não, e de quem ela conseguiu ver. "Vocês estavam correndo, eu me comprometi que não ia ver. Mas aí, na hora, eu abri o olho assim e depois eu vi. Vi vi", confirmou.

O baiano ainda pergunta se o bumbum dele é grande, levando Matteus as gargalhadas. "Tu ainda abriu a perna na hora que tu pulou. Eu falei 'cara, vou ficar de longe'", disse Isabelle que garantiu não ter visto mais nada.

Vale ressaltar que o momento do pulo não foi mostrado pelas câmeras principais do programa, mas nas imagens, é possível ver o momento que os participantes tiram as roupas e, em seguida, aparecem já dentro da piscina. Os demais brothers, Pitel, Lucas e Giovanna assistiram à cena, de dentro da academia e criticaram: "Não esperava isso da Isabelle, de verdade…eu não acho nada de mais. Mamilos não são polêmicos, só não é a visibilidade que eu queria ter aqui", disse Giovanna

Esse já é um dos melhores diálogos dessa edição ????? #BBB24 pic.twitter.com/sDzL5VSYuN — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) March 28, 2024