BBB 24: Grupo Fada tira roupa e pula pelado na piscina

Os integrantes do grupo fada, composto por Davi, Matteus, Alane, Beatriz e Isabelle, decidiram tirar as roupas e pular na piscina do “BBB 24", na tarde desta quarta-feira (27).

Os brothers ficaram seminus para comemorar a chegada ao Top 10 do reality. A ideia partiu de Davi Brito, que tinha feito um juramento e cumpriu junto com os outros participantes.

Assim que voltou do paredão, Davi abriu o jogo com os colegas de confinamento, na área externa da casa, sobre a sua promessa de pular nu na piscina, caso chegasse ao Top 10 do programa. Durante o bate-papo, os demais integrantes do grupo fada se animaram e decidiram embarcar na ideia do baiano.

Beatriz ficou empolgada com a ideia e disparou: "Se vocês toparem, eu topo". Então, Alane questiona: "Bora ficar de biquíni e com a mão no peito?". Em seguida, Davi brinca: "Peladão, com a mão no tareco…essa vai para comemorar, 80 dias de programa".

Já Matteus ficou um pouco indeciso e precisou de uma ajudinha. "Vai, Matteus", disse Isabelle. "E eu vou ficar pelado?", perguntou o brother.

Contudo, o momento do pulo não foi mostrado pelas câmeras principais do programa, mas nas imagens, é possível ver o momento que os participantes tiram as roupas e, em seguida, aparecem já dentro da piscina.

Os demais brothers, Pitel, Lucas e Giovanna assistiram à cena, de dentro da academia e criticaram: "Não esperava isso da Isabelle, de verdade…eu não acho nada de mais. Mamilos não são polêmicos, só não é a visibilidade que eu queria ter aqui", disse Giovanna.

Logo após pularem na piscina, Davi, Matteus, Alane, Beatriz e Isabelle gritaram: "80 dias" e "É Top 10". Em seguida, Beatriz se mostrou preocupada com a própria atitude, por causa de sua virgindade. "Fico pensando na minha virgindade…ninguém virgem nunca pulou pelado na piscina", explicou a sister.

