Eliana deve substituir Ana Maria Braga na Globo

Após Eliana anunciar saída do SBT, parece que a TV Globo tem pressa em contratar logo a artista. O plano inicial seria colocar a loira no "Saia Justa", do GNT. Após saída de Astrid Fontenelle do programa, a apresentadora foi o nome mais cotado para substituição. Mas, parece que existem projetos bem maiores envolvendo Eliana.

A TV Globo tem planos mais ousados, que mudariam até mesmo identidade de programas já existentes na casa, segundo o Notícias da TV. O projeto envolve a substituição de Ana Maria Braga, por Eliana. Isso mesmo, a comunicadora ficaria à frente do Mais Você.

O interesse da emissora pela apresentadora teria crescido após Eliana participar do Criança Esperança e de entrevistas guia das por Angélica, para o programa dominical Fantástico. Outro fato que tem chamado a atenção é que o motivo do atraso da nova temporada do Saia Justa 2024, seria exatamente porque a Globo está à espera da loira.

Eliana decidiu encerrar o contrato com o SBT após uma parceria de quinze anos. A artista explicou que precisava de novos desafios profissionais e fim da parceria teria chegado ao fim em clima amigável com a a emissora.

Nos bastidores do SBT, a equipe do “Programa da Eliana” está bastante temerosa sem saber como será com a saída da apresentadora. Nas redes sociais, os fãs lamentam a saída da artista e temem como será a nova programação do canal.