Globo estaria planejando projeto para Eliana ao lado de Xuxa e Angélica

Desde que veio à tona a saída da apresentadora do Eliana do SBT, a coluna Mariana Morais noticiou em primeira mão que a decisão de deixar a emissora já havia sido tomada desde o ano passado. E que Eliana iniciou negociações com o grupo Globo em novembro de 2023. Mas, a emissora começou a vislumbrar a possível ida da apresentadora pra lá depois do sucesso da participação dela no "Criança Esperança", em agosto do ano passado.

Contudo, após divulgarmos essa notícia, o jornalista Matheus Baldi, da Glow News descobriu que o grupo Globo deve encaminhar Eliana ao GNT, caso feche mesmo seu contrato para comandar o Saia Justa ao lado de Xuxa e Angélica. Internamente, a avaliação é que seria uma temporada histórica com a participação das três loiras que marcaram época na TV.

Ainda de acordo com o colunista, a ideia está sendo bem vista nos bastidores, inclusive, pelo departamento comercial da emissora. Vale lembrar que no Criança Esperança, com o trio, em agosto de 2023, teve um sucesso gigante.

Apesar dessa possibilidade, a Globo também tem ideia de projeto solo no GNT também não está descartado. Enquanto isso, a apresentadora cumpre expediente no canal de Silvio Santos até junho deste ano, após 15 anos de casa e o fim da parceria de trabalho de forma amigável. Depois, de acordo com o que apuramos, Eliana vai virar embaixadora da Globoplay, assim como Sabrina Sato. A ideia da Globo é fazer com Eliana o mesmo que vem fazendo com Sabrina Sato.

Nos bastidores do SBT, a equipe do “Programa da Eliana” está bastante temerosa sem saber como será com a saída da apresentadora, uma vez que, até o momento, ela ainda não comunicou a ninguém sobre possivelmente estar disposta a levar alguém para a Globo com ela.