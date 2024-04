Camila Moura ressurge na internet após torta de climão com Lucas Buda

Na manhã desta quinta-feira (11), a professora de história e agora influenciadora, Camila Moura reapareceu nas redes sociais, após causa torta de climão com o ex-BBB e ex-marido Lucas Buda, no Mais Você, ao vivo.

Em uma sequência de stories, Camila agradeceu as mensagens de apoio: 'Estou passando aqui para agradecer as mensagens de carinho, o apoio que recebi de todo mundo. Enfim, acho que dizer o óbvio, é que existe uma vida real. Existem pessoas com sentimentos e emoções por trás da telinha do celular. Eu sou uma pessoa de verdade e eu tenho que lidar com um turbilhão de coisas", iniciou a influenciadora.

A ex de Lucas Buda continua e afirma que precisou ficar descansar e fazer terapia: "Como todo mundo tem que lidar, né? Enfim, quer dizer que eu estou bem, nada melhor do que uma noite de sono, uma sessão de terapia, para botar a cabeça no lugar e seguir adiante. Nada melhor do que um dia após o outro", disparou.

Por fim, Camila diz que vai levantar a cabeça: "A gata vai ser erguer, vai. Já venho aí toda erguida e breve, mas respeitando o meu limite, né? Enfim, tem que seguir com os compromissos. A vida não para, como diz a música, a vida não para. E tem que seguir com os compromissos, com tudo que já estava acordado, porque é assim, né?".

Camila humilha Lucas Buda no Mais Você

O ex-BBB Lucas Buda participou do "Mais Você" com Ana Maria Braga, na quarta-feira (10), e foi surpreendido com uma chamada de vídeo, ao vivo, com sua ex-esposa Camila Moura. A professora de historia afirmou que tentou contato durante a madrugada, mas foi ignorada.

Lucas Buda, visivelmente desconfortável permaneceu em silêncio, enquanto Camila Moura afirmava que aguardou o contato do ex-marido. "Eu só acho uma pena nosso primeiro contato ser assim. Eu mandei uma pessoa de nossa confiança, entregar as coisas pra ele, a chave da nossa casa, a carteira com o dinheiro. Eu esperava um pingo de hombridade dele tentar contatar durante a madrugada, que não aconteceu", iniciou ela.

"Só queria dizer, Lucas, que eu lamento muito. Eu tentei. Eu tentei, Lucas. Você sabe que eu tentei. Eu tentei cuidar de você até a hora que eu vi que eu não ia conseguir cuidar de mim. Eu fui internada, fui hospitalizada algumas vezes", disparou Camila afirmando que ficou doente.