Ex de Lucas Buda chora ao vivo na Globo e diz que foi ignorada pelo ex-brother

O ex-BBB Lucas Buda participou do "Mais Você" com Ana Maria Braga, na manhã desta quarta-feira (10), e foi surpreendido com uma chamada de vídeo, ao vivo, com sua ex-esposa Camila Moura. A professora de historia afirmou que tentou contato durante a madrugada, mas foi ignorada.

Lucas Buda, visivelmente desconfortável permaneceu em silêncio, enquanto Camila Moura afirmava que aguardou o contato do ex-marido. "Eu só acho uma pena nosso primeiro contato ser assim. Eu mandei uma pessoa de nossa confiança, entregar as coisas pra ele, a chave da nossa casa, a carteira com o dinheiro. Eu esperava um pingo de hombridade dele tentar contatar durante a madrugada, que não aconteceu", iniciou ela.

"Só queria dizer, Lucas, que eu lamento muito. Eu tentei. Eu tentei, Lucas. Você sabe que eu tentei. Eu tentei cuidar de você até a hora que eu vi que eu não ia conseguir cuidar de mim. Eu fui internada, fui hospitalizada algumas vezes", disparou Camila afirmando que ficou doente.

Por fim, chorando, ela lamentou tudo que aconteceu e disse que pretende conversar com ele. "Eu esperava de você nesse último momento, o mínimo de humildade, de tentar me contatar, já que eu mandei uma mensagem pra você e você optou por não receber. E isso é uma sorte aí, pra gente conseguir conversar. Bom, mas não desejo nada de ruim pra você".



Lucas Henrique, por sua vez, permaneceu em silêncio e não teve oportunidade de responder as falas da ex-esposa. Após o reencontro, ao vivo, o programa encerrou e Ana Maria Braga desejou boa sorte ao ex-brother e afirmou: "O Brasil te ama".





????????URGENTE: Ana Maria colocou Camila Moura pra falar com Lucas Buda ao vivo.



“Eu acho uma pena nosso primeiro contato ser assim” #BBB24 #RedeBBB #MaisVocê pic.twitter.com/1QTtdBPJYQ — Brenno Moura (@brenno__moura) April 10, 2024