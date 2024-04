Ana Maria Braga detona Beatriz ao vivo na Globo

A penúltima eliminada antes da formação dos três finalistas do "BBB 24", Beatriz Reis, participou do Mais Você, nesta sexta-feira (12) e foi detonada, ao vivo, pela Ana Maria Braga. Isso porque, a apresentadora comentou sobre a maquiagem que a ex-sister fazia dentro do reality.

"Eu queria entender sabe o que. Por que dentro da casa você não soube usar a maquiagem, você não se interessava nisso. Por exemplo, o seu blush você colocava um bolinha, parecia que estava indo para festa junina", disparou Ana Maria Braga.

Contudo, Beatriz admitiu que é ruim na maquiagem: "Na verdade as pessoas me maquiavam. E realmente Ana, eu não sou boa com maquiagem", afirmou Beatriz. Em seguida, ela continuou: "Eu sei só passar um base, um blush e uma sombra", disparou.

A apresentadora rebateu brincando: "Blush você não sabe não", afirmou. Entretanto, a internet não perdeu tempo e também comentou o assunto. "Namaria sem paciência pra personagem da Praça é Nossa", disparou um seguidor.

Outro, por sua vez, detonou Ana Maria Braga: "Se eu fosse a Beatriz eu perguntava pra Ana Maria porque o cabelo da Namaria é igual um sabugo de milho", escreveu um rapaz. "E ela pensa que ela é linda com esse cabelo de sonic platinado", detonou outro internauta.