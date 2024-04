Beatriz diz que gritou com Boninho em seletiva do BBB

Durante a madrugada desta sexta-feira (12), Beatriz Reis participou do "Bate-papo BBB" com Thaís Fersoza e Ed Gama, após ser a eliminada com 82% dos votos do "BBB 24". Na conversa, a vendedora se surpreendeu com várias revelações, no entanto, a que mais chamou atenção foi uma contada por ela mesma.

A ex-sister afirmou que durante o processo seletivo para participar do Big Brother Brasil, gritou com o diretor Boninho. "Eu queria muito participar. Uma vez na seletiva eu gritei com o Boninho. Teve a seletiva, todo mundo saiu, Boninho estava na mesa anotando, eu voltei e gritei: ‘Boninho, olha no meu olho, eu não vou desistir’. Ele ficou neutro e continuou", revelou ela aos apresentadores.

Beatriz afirmou que participou de três seletivas até conseguir entrar e que essa situação aconteceu em uma delas. "Ou a do ano passado ou desse. Não lembro bem. Eu tentei três vezes", afirmou. Após a eliminação do BBB 24, a ex-BB ainda disse que não traçou nenhuma estratégia para o reality: "Até as propagandas foram uma coisa genuína".

Bia derruba Tadeu ao vivo

Cheia de energia do começo ao fim do Big Brother Brasil 24, Beatriz deixou o programa na noite desta quinta-feira (11/4) derrubando o apresentador Tadeu Schmidt. O momento repercutiu nas redes e ocorreu quando a vendedora do Brás se despedia do programar.

Mesmo com o susto, o apresentador manteve o bom humor: "Está tudo em ordem, ninguém saiu ferido". Vale lembrar que a brincadeira foi uma referência ao momento em que Beatriz derrubou Sabrina Sato, no começo do programa.