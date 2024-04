BBB 24! Davi revê a esposa pela primeira vez e promete: "hoje tem"

Na madrugada desta quarta-feira (17), o campeão do "BBB 24", Davi Brito, participou do "Bate-papo BBB" com Thaís Fersoza e Ed Gama e levou os apresentadores a uma crise de risos. Isso porque, ao fazer uma chamada de vídeo com Mani, sua namorada, o baiano falou sobre o primeiro encontro deles.

É isso mesmo, queridos leitores! Davi foi surpreendido ao saber que a companheira está no Rio de Janeiro e o aguardava no hotel. "Tá bonita, fez o cabelo. Daqui a pouco me aguarda, minha filha. Foram três meses te esperando, hoje o pau quebra", disparou o motorista de aplicativo.

Enquanto o campeão do BBB 24 falava, Thaís Fersosa e Ed Gama caíram no riso complementaram: "Olha como ela está linda. Ele está doido pra ir ficar com você", comentou a esposa do Michel Teló. "Hoje o calabreso não vai ficar calmo", afirmou o apresentador.

Na web, internautas elogiaram a postura de Davi durante os três meses de confinamento: "Nunca mais vai ter um participante desse no BBB", escreveu um seguidor. "Gente ele nem deixou a mulher falar, imagina esse homem a hora que vê ela pessoalmente", disparou uma fã.

Vale lembrar que Davi Brito, de 21 anos, foi coroado o vencedor da 24ª edição do Big Brother Brasil com 60,52% dos votos. Ele desbancou outros 25 concorrentes nos 100 dias do programa. Matteus ficou com o segundo lugar (24,5%) e Isabelle em terceiro (14,98%).