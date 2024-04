BBB 24: Davi Brito é o grande vencedor com 60% dos votos

Davi Brito, de 21 anos, foi coroado como o vencedor da 24ª edição do Big Brother Brasil. Com 60,52% dos votos, ele desbancou outros 25 concorrentes nos 100 dias do programa. Matteus ficou com o segundo lugar (24,5%) e Isabelle em terceiro (14,98%).

Favorito do público desde o primeiro dia, a jornada de Davi no BBB 24 começou já com uma votação popular. Ele e Isabelle foram escolhidos para entrar na casa pelo público. A disputa foi entre 11 candidatos, destes outros seis também entraram na casa mais vigiada do Brasil.

O fato de terem sido votados para entrar juntos na casa, criou de imediato uma aliança entre Davi e Isabelle. Sem jogar juntos em boa parte dos paredões, a conexão dos dois era voltada para a parte pessoal do jogo. Em muitos momentos, Isabelle precisou defender o amigo de falas e preocupações de outros participantes.

Ao longo do programa, Davi foi líder uma vez, ao passo que foi 8 vezes ao paredão. Ele não ganhou nenhuma prova do anjo, foi monstro uma vez, e esteve mais vezes na Xepa (16) do que no Vip (8).

Além disso, a participação dele ficará marcada pelo número de embates. Ele teve muitas brigas acaloradas especialmente com Nizam, Lucas Buda, MC Bin Laden (duas vezes), Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, Leidy Elin e também com Beatriz, sua então aliada, na reta final do BBB.

Ao vencer, Davi faturou o prêmio de R$ 2,92 milhões, o maior prêmio da história do programa.