Davi faz as pazes com Rodriguinho

A agenda dos ex-BBBs continua lotada após o fim do Big Brother Brasil. Os brothers continuam se encontrado nos estúdios globo, no Rio de Janeiro. E desta vez, o cantor Rodriguinho surpreendeu os seguidores ao publicar fotos com seus ex-rivais do reality.

O pagodeiro publicou uma foto ao lado de Davi Brito: "Click com o campeão da edição. Jogo é jogo e você jogou muito bem. Só te desejo tudo de melhor e que Deus abençoe a sua caminhada. Parabéns", escreveu Rodriguinho na legenda.

Além de Davi, o cantor posou ao lado de Beatriz, Alane, Isabelle e Matteus. Na web, seguidores comentaram sobre a nova postura do pagodeiro. "Rodriguinho sempre gostou do Davi, só que não curtia o estilo de jogo do Davi", elogiou uma pessoa.

Outros criticaram: "Quer limpar a barra dele", disparou uma internauta. "Depois de queimado aqui fora, vamos ver se consegue melhorar seu filme", escreveu uma pessoa apontando sobre Rodriguinho estar tentando limpar a imagem.

Nesta quarta-feira (17), o cantor Rodriguinho revelou aos seguidores que está escrevendo um livro sobre a a sua experiência no Big Brother Brasil. O pagodeiro afirmou que o reality show, fez ele se conhecer melhor e se autoanalisar.

