Rodriguinho revela mudança na carreira após o BBB 24

Nesta quarta-feira (17), o cantor Rodriguinho revelou aos seguidores que está escrevendo um livro sobre a a sua experiência no Big Brother Brasil. O pagodeiro afirmou que o reality show, fez ele se conhecer melhor e se autoanalisar.

Em um texto divulgado em seu perfil no Instagram, o ex-BBB explicou o motivo de começar a escrever. "Vivi experiências muitos intensas nos últimos meses, o Big Brother Brasil mudou muita coisa pra mim, me fez conectar com pessoas diversas e incríveis, aprender sobre os meus erros e acertos", iniciou o cantor.

Em seguida, Rodriguinho completou que o "BBB 24" fez ele se ver fora da caixa: "Uma experiência que trouxe pela primeira vez na minha carreira e vida, a oportunidade de me enxergar totalmente fora da caixa", disparou.

Por fim, o pagodeiro abriu para os fãs que desde que saiu do reality, está escrevendo. "Eu sou um cara que escreve muito, todo tempo eu estou tendo uma ideia, elaborando uma letra de música, anotando um pensamento, e isso me fez falta lá no confinamento. Desde o dia que pisei aqui fora eu comecei a escrever esse livro, e ele tá ficando pronto. Eu tô ansioso pra dividir com vocês"

Além do texto, Rodriguinho divulgou a capa do livro que ainda não tem data para lançamento. O nome escolhido por ele foi: "Rodriguinho - Fora da Caixa". Amigos e fãs elogiaram a atitude do cantor de se expor e registrar a sua experiência em um livro.